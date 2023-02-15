МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В среду цены на сою в Чикаго снижаются вторую сессию подряд, отступая от 8-месячного максимума на фоне продвигающейся уборочной кампании в Бразилии, отметили аналитики. Россия вдвое нарастила поставки кукурузы в Южную Корею через Приморье

Пшеница и кукуруза торгуются с понижением, поскольку трейдеры переосмысливают риски для поставок из Причерноморья.

В 11.20 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT упали в цене на 0,6%, до 15,28 1/2 доллара за бушель.

В понедельник котировки подскочили до максимума с июня вслед за ростом цен на соевый шрот до 9-летнего максимума на фоне продолжающейся засухи в Аргентине.

"Последние несколько дней трейдеры следили за (прогнозами) снижения урожая в Аргентине. Однако теперь они снова фокусируются на давлении (на рынок) со стороны сбора урожая в Бразилии", — отметили в Agritel.

По состоянию на 9 февраля урожай сои в Бразилии был собран на 17%, сообщили в понедельник в AgRural. Наиболее активными темпами сбор урожая продвигается в штате Мату-Гросу, отметили в Scoville.

Консалтинговое агентство Agroconsult немного понизило оценку урожая сои в Бразилии до уровня 153 млн тонн, который все еще является рекордным.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 0,1%, до 7,85 1/4 доллара за бушель, кукуруза подешевела на 0,6%, до 6,78 1/4 доллара.

Трейдеры следят за судьбой зерновой сделки, и некоторые из них полагают, что она снова может быть продлена, как уже произошло в ноябре прошлого года.

Между тем производство пшеницы в Индии в этом году может вырасти на 4,1%, до рекордных 112,2 млн тонн, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Впрочем, трейдеры опасаются, что индийские власти могут оставить в силе запрет на экспорт.