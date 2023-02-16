Золото выросло в цене до 1849,6 доллара за унцию на ослаблении американской валюты
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цена золота в четверг утром умеренно растет, свидетельствуют данные торгов. Коррекционное ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла.
По состоянию на 7.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,3 доллара, или на 0,23% — до 1 849,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% — до 21,75 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 103,65 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.
Ослабление американской валюты связано с коррекционной динамикой после предыдущего роста на сильной макростатистике. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% по отношению к декабрю. Аналитики предполагали рост лишь на 1,8%. В результате индекс доллара в среду укрепился на 0,7%.