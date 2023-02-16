МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цена золота в четверг утром умеренно растет, свидетельствуют данные торгов. Коррекционное ослабление доллара поддерживает котировки драгоценного металла. Доллар прибавляет до 74,64 рубля

По состоянию на 7.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,3 доллара, или на 0,23% — до 1 849,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% — до 21,75 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 103,65 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Ослабление американской валюты связано с коррекционной динамикой после предыдущего роста на сильной макростатистике. Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% по отношению к декабрю. Аналитики предполагали рост лишь на 1,8%. В результате индекс доллара в среду укрепился на 0,7%.