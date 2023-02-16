Фьючерсы на медь выросли в цене на 0,65 процента на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг растет, следует из данных торгов. При этом доллар стабилизируется после роста на сильной макростатистике по США.
По состоянию на 8.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,65% — до 4,0505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,99%, до 8 857,5 доллара, алюминия — на 0,98%, до 2 384,5 доллара, цинка — на 2,08%, до 3 018,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,26%, до 103,65 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.
В среду доллар получил поддержку за счет сильной статистики по розничным продажам в США. В январе показатель вырос в годовом выражении на 3%, аналитики предполагали рост только на 1,8%.
https://1prime.ru/commodities/20230216/839821075.html