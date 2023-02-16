МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг растет, следует из данных торгов. При этом доллар стабилизируется после роста на сильной макростатистике по США. Доллар дешевеет к мировым валютам после роста на статистике из США

По состоянию на 8.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,65% — до 4,0505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,99%, до 8 857,5 доллара, алюминия — на 0,98%, до 2 384,5 доллара, цинка — на 2,08%, до 3 018,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,26%, до 103,65 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

В среду доллар получил поддержку за счет сильной статистики по розничным продажам в США. В январе показатель вырос в годовом выражении на 3%, аналитики предполагали рост только на 1,8%.