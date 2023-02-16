МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В среду цены на пшеницу в США потеряли более 2%, кукуруза и соя также торговались с понижением на фоне укрепления доллара и опасений относительно дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, отметили аналитики. До 30 июня вводится квота на экспорт зерна из России на 25,5 миллиона тонн

Рынкам зерновых и сои не хватало фундаментальных ориентиров для торгов, в связи с чем котировки колебались в рамках недавних диапазонов.

Мартовские фьючерсы на пшеницу на CBOT закрылись с понижением на 16 3/4 цента, по 7,69 1/4 доллара за бушель, опустившись с достигнутого во вторник 6-недельного максимума 7,97 1/2 доллара. Трейдеры отметили психологически важное сопротивление на отметке 8 долларов. Мартовские контракты на пшеницу не поднимались выше 8 долларов с конца ноября прошлого года.

"Котировки подбираются к 8 долларам, и рост тут же выдыхается. В районах выращивания мягкой краснозерной (озимой) пшеницы отмечается повышение уровня влаги в почве, однако ситуация в западной части Канзаса по-прежнему непростая. Мировых запасов вполне достаточно, (поэтому) торги на рынке зерновых проходят в диапазоне", — отметил Дон Руз, президент U.S. Commodities.

Сомнения в стабильности поставок из Причерноморья оказывали поддержку рынкам пшеницы и кукурузы, добавил Руз.

Мартовские фьючерсы на кукурузу на CBOT закрылись с понижением на 6 центов, по 6,76 1/4 доллара за бушель, мартовские фьючерсы на сою подешевели на 11 3/4 цента, до 15,25 3/4 доллара за бушель.

Кукуруза и соя негативно отреагировали на падение котировок нефти, вызванное более крупным, чем ожидалось, увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе. Впрочем, позднее цены на нефть смогли восстановить часть утраченных позиций. Кукуруза применяется при производстве этанола в США, поэтому иногда ее котировки следуют за динамикой цен на нефть. Соевое масло используется при производстве биодизеля.

Цены на сою снижались на фоне фиксации прибыли после роста мартовских контрактов в понедельник до максимума с июня. Ралли было связано с ростом цен на соевый шрот до 9-летнего пика на фоне продолжающейся засухи в Аргентине. В последние дни внимание трейдеров переключилось на уборочную кампанию в Бразилии, где ожидается рекордно крупный урожай сои.

По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (NOPA), дробление сои в США в январе составило 179,0 млн бушелей, что на 0,8% выше декабрьского уровня, но на 1,8% ниже значений января 2022 года. Кроме того, этот показатель оказался ниже среднего прогноза 181,656 млн бушелей.