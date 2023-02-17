МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу опускается, следует из данных торгов. Укрепление доллара сдерживает котировки промышленного металла.

Купюры американских долларов

Доллар показывает рост

По состоянию на 7.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,6% — до 4,0968 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,87%, до 9 023 долларов, алюминия — на 0,4%, до 2 394 долларов, цинка — снизилась на 0,5%, до 3 003,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,53%, до 104,41 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Американская валюта поддерживается ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может оставить ставки на высоком уровне более продолжительное время, так как инфляция сохраняется заметно выше целевого уровня в 2%. Более жесткая монетарная политика регулятора традиционно поддерживает стоимость национальной валюты, что негативно влияет на котировки сырьевых товаров.