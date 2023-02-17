МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу опускается, следует из данных торгов. Укрепление доллара сдерживает котировки промышленного металла. Доллар показывает рост

По состоянию на 7.51 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,6% — до 4,0968 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,87%, до 9 023 долларов, алюминия — на 0,4%, до 2 394 долларов, цинка — снизилась на 0,5%, до 3 003,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,53%, до 104,41 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Американская валюта поддерживается ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может оставить ставки на высоком уровне более продолжительное время, так как инфляция сохраняется заметно выше целевого уровня в 2%. Более жесткая монетарная политика регулятора традиционно поддерживает стоимость национальной валюты, что негативно влияет на котировки сырьевых товаров.