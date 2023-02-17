МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго в четверг выросли по итогам торгов, а кукуруза колебалась между ростом и снижением. На котировки оказывали влияние негативные перспективы урожая в Аргентине, обильный урожай сои в Бразилии и опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок. Фьючерсы на американские индексы упали перед данными о ценах производителей

Фьючерсы на пшеницу на CBOT ослабели на фоне фиксации прибыли инвесторами после достижения 6-недельных максимумов на этой неделе.

"Все дело в отсутствии четкого направления торгов. Трейдеры ориентируются на ситуацию на других рынках", — сказал Терри Рейлли, старший аналитик Futures International.

Фондовые индексы США в четверг потеряли более 1%, тогда как доллар вырос до 6-недельного пика на опасениях относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет вынуждена сохранять агрессивные темпы ужесточения политики для торможения инфляции.

Мартовские фьючерсы на сою на CBOT завершили торги повышением на 3/4 цента, по 15,26 1/2 доллара за бушель. Ноябрьские контракты на сою выросли на 8 3/4 цента, до 13,83 3/4 доллара.

В США вскоре начнется сезон посадок, и котировки контрактов на сою и кукурузу нового урожая свидетельствуют о том, что трейдеры отдают предпочтение кукурузе, добавил Рейлли.

На следующей неделе Минсельхоз США в рамках ежегодного форума может представить неофициальные оценки площадей посева и урожая зерновых и сои в новом сельскохозяйственном году.

Уборочная кампания в Бразилии идет полным ходом. В AgRural снизили оценку урожая сои в Бразилии до 150,9 млн тонн со 152,9 млн тонн, но все же она остается на рекордно высоком уровне.

Ранние заморозки в Аргентине могут нанести ущерб и без того пострадавшим от засухи посевам сои и кукурузы.

Марковские фьючерсы на кукурузу в четверг закрылись падением на 1/4 цента, по 6,76 доллара за бушель. Мартовские контракты на пшеницу понизились на 4 1/4 цента, до 7,65 доллара за бушель.

Трейдеры продолжают отслеживать ситуацию с вывозом зерновых из Причерноморья и продлении соглашения о зерновом коридоре.