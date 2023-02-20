МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник опускается после роста предыдущей недели, следует из данных торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса. Котировки меди снижаются, но могут вырасти по итогам недели

По состоянию на 8.53 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,23% — до 4,1208 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За прошлую неделю промышленный металл подорожал почти на 2,3%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39%, до 8 987,5 доллара, алюминия — на 0,27%, до 2 387,5 доллара, цинка — выросла на 1,81%, до 3 058 долларов.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на медь. С одной стороны, ослабление карантина в Китае поддерживает перспективы спроса, так как КНР является основным потребителем этого промышленного металла.

В то же время ожидания по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжают влиять на курс доллара, который отражается на сырьевых ценах. Позднее на неделе будут опубликованы протокол февральской встречи ФРС и статистика по ВВП США в четвертом квартале, что может отразиться на долларе.