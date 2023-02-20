Цена на медь опускается после роста на прошлой неделе утром в понедельник
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник опускается после роста предыдущей недели, следует из данных торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса.
По состоянию на 8.53 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,23% — до 4,1208 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За прошлую неделю промышленный металл подорожал почти на 2,3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39%, до 8 987,5 доллара, алюминия — на 0,27%, до 2 387,5 доллара, цинка — выросла на 1,81%, до 3 058 долларов.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на медь. С одной стороны, ослабление карантина в Китае поддерживает перспективы спроса, так как КНР является основным потребителем этого промышленного металла.
В то же время ожидания по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжают влиять на курс доллара, который отражается на сырьевых ценах. Позднее на неделе будут опубликованы протокол февральской встречи ФРС и статистика по ВВП США в четвертом квартале, что может отразиться на долларе.
https://1prime.ru/commodities/20230220/839858912.html