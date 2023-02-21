МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою и кукурузу на CBOT во вторник подскочили к примерно 7-дневному максимуму на фоне устойчивой засухи в Аргентине. Трейдеры предупредили о резком снижении экспорта кукурузы из Аргентины

Устойчивость бразильского реала и осторожность инвесторов в преддверии публикации прогнозов правительства по урожаю, которая должна состояться позже на этой неделе, поддерживают котировки и нивелируют влияние снижения на других рынках, отмечают аналитики.

Цены на пшеницу подскочили к 7-дневному максимуму, так как трейдеры оценивают перспективы продления соглашения о зеленом коридоре, которое истекает в следующем месяце.

Торги на CBOT во вторник возобновились после 3-дневных выходных в связи с празднованием Президентского дня в США в понедельник.

Около 12.20 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,9%, до 15,40 3/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT подорожали на 0,5%, до 6,81 1/4 доллара за бушель, а котировки пшеницы выросли на 0,1%, до 7,77 доллара за бушель.

"Погода в Аргентине и устойчивость бразильского реала оказывают поддержку фьючерсам на сельскохозяйственные товары. Между тем в целом макроэкономическая обстановка по-прежнему говорит в пользу снижения цен", — отметили в Peak Trading Research.

Участники рынка оценивают возможные масштабы сокращения урожая в Аргентине из-за сильной засухи. На следующей неделе ожидаются дожди, однако они, вероятно, будут умеренными и их влияние будет ограниченным из-за жаркой погоды. Путин оценил потенциал экспорта российского зерна

Экспорт кукурузы из Аргентины, вероятно, в период с марта по июнь снизится на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пятницу в зерновой бирже Росарио (BCR).

В Бразилии по состоянию на прошлый четверг сбор урожая сои 2022-2023 сельскохозяйственного года был завершен на 25%, сообщили в понедельник в AgRural.

Ожидания рекордного урожая сои в Бразилии нивелируют опасения относительно сокращения производства этой культуры в Аргентине. Между тем отсутствие дождей в Бразилии вызывает опасения относительно объемов второго урожая кукурузы.

Цены на пшеницу получают поддержку на фоне эскалации напряженности на востоке Украины и возобновления критики соглашения о зерновом коридоре со стороны России. Между тем многие трейдеры ожидают, что это соглашение будет продлено в следующем месяце.

На рынке ожидают результатов тендера на закупку пшеницы в Египте.

Трейдеры также следят за ежегодным форумом Минсельхоза США, на котором будут озвучены предварительные прогнозы сева и урожая основных сельхозкультур в США в 2023 году.