МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снижается, пока рынки пребывают в ожидании выхода протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 20.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,5 доллара, или на 0,41%, до 1 842,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,64%, до 21,852 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании протокола февральской встречи Федрезерва, публикация которого запланирована на вечер среды. Трейдеры надеются, что в протоколе могут быть подсказки насчет дальнейшей кредитно-денежной политики. По данным CME Group, 76% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.

Политика ФРС оказывает прямое влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото — чем дороже доллар, тем менее доступно золото для покупки в другой валюте, и наоборот.

Рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что на фоне возможного первого месячного падения стоимости драгоценного метала с октября 2022 года, рынкам необходимо вернуть бычьи настроения, но "ястребиные протоколы заседания ФРС, скорее всего, нанесут еще больший ущерб, потенциально потянув цены к 1 800 долларам". "Такое развитие событий может привести к дальнейшему снижению цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — заключил эксперт.