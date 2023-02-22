МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Медь в среду утром дешевеет, следует из данных торгов. Цена перешла к снижению после нескольких дней роста, на волне общего ухода трейдеров от риска. Цена на золото коррекционно растет после снижения

По состоянию на 8.15 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,66% — до 4,188 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). До этого цена росла три торговые сессии подряд, за это время металл подорожал суммарно на 2,8%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,65%, до 9 200,5 доллара, алюминия — на 0,41%, до 2 467,5 доллара, цинка — на 0,3%, до 3 135,5 доллара.

Трейдеры на этой неделе в основном не склонны рисковать. Фондовые биржи США во вторник упали на 2%, азиатские индексы в среду преимущественно снижаются, нефть также дешевеет.

Рынки ждут протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может содержать подсказки по дальнейшим планам регулятора по поводу ставки. Протокол будет опубликован позже в среду. Сигналы ФРС отражаются на курсе доллара, который в свою очередь влияет на цену сырьевых товаров, в том числе меди.