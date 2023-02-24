МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены на золото упали до почти 2-месячного минимума. Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице в США говорит в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, сообщает агентство Reuters. Доллар перешел к росту до 75,03 рубля

Около 19.16 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1823,16 доллара за унцию. Ранее в четверг цены опускались до минимума с 30 декабря. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,8%, по 1826,80 доллара за унцию.

Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось. Это стало еще одним свидетельством сохранения ограниченного предложения на рынке труда.

Между тем ВВП США в 4-м квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,7% годовых. Оценка была пересмотрена в сторону снижения: в прошлом месяце сообщалось о росте ВВП на 2,9%.

Хотя данные по ВВП не оправдали ожиданий, сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице дает ФРС больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок, считает Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures. Обнародованные в среду протоколы заседания ФРС просигнализировали, что руководители центрального банка, вероятно, продолжат повышать процентную ставку, чтобы замедлить инфляцию, однако хотели бы снизить темпы роста ставки.

"Повышение процентных ставок — это единственный способ побороть инфляцию, а их понижение — способ подстегнуть потребительскую активность, которая, впрочем, пока не ослабла… покупательская способность сохраняется", — отметил Хаберкорн. В ФРС заявили о приверженности к снижению инфляции в США до целевого уровня

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам ожидает, что ФРС поднимет ставку еще три раза, до 5,25-5,50%.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Индекс доллара США отступил от многонедельных максимумов, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до сессионных минимумов.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,9%, до 21,31 доллара за унцию, платина торговалась с понижением на 0,2%, по 947,33 доллара за унцию, в то время как палладий рухнул на 2,9%, до 1439,82 доллара за унцию.

В UBS ожидают, что цены на палладий к концу декабря могут снизиться до 1400 долларов за унцию на фоне замедления мировой экономики и перехода на использование платины вместо палладия при производстве каталитических нейтрализаторов автомобилей.