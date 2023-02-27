МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром незначительно снижается, примерно до 1 815 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. При этом на прошлой неделе драгоценный металл потерял более 1,2% стоимости на фоне ожиданий вокруг более жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доллар слабо меняется к евро

По состоянию на 8.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,95 доллара, или на 0,16%, до 1 814,15 доллара за тройскую унцию. За прошлую неделю золото подешевело на 1,27%, с 1 840 долларов. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,25% — до 20,675 доллара за унцию.

Одним из главных факторов для золота остается политика Федрезерва по ключевой ставке. В целом сильная макростатистика из США с начала года укрепила ожидания того, что регулятор может оставить ставки высокими на более продолжительный срок.

По данным CME Group, 72,3% аналитиков ждут новое повышение ставки ФРС в марте — вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 27,7% закладывают увеличение уже на 50 базисных пунктов.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам от ФРС, которые отражаются на долларе, что, в свою очередь, влияет на стоимость золота. Более "ястребиная" политика Федрезерва традиционно поддерживает доллар, и это делает золото менее доступным при покупке драгоценного металла в другой валюте, и наоборот.