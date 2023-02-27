МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром слабо меняется, после того как за прошлую неделю этот промышленный металл подешевел почти на 4%, следует из данных торгов.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

Стоимость золота снизилась до 1815 долларов за унцию

По состоянию на 8.36 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,15%, до 3,9625 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,11%, до 8 716,5 доллара, алюминия — на 2,53%, до 2 335,5 доллара, цинка — на 2,32%, до 2 946 долларов.

А за всю прошлую неделю цена меди на Comex опустилась на 3,8%.

Доллар

Доллар слабо меняется к евро

Стоимость меди оказалась под давлением, в частности, на продолжающихся опасениях рецессии, которые подкрепляются повсеместным ужесточением монетарной политики в борьбе с раскрутившейся инфляцией, и ведущая роль здесь — у Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая начала в прошлом году цикл повышения учётной ставки. А ожидания экономического спада негативно влияют и на котировки меди.

Удешевлению меди могло способствовать и укрепление доллара — по крайней мере, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) за прошлую неделю вырос на 1,3%, до 105,21 пункта. Более дорогой доллар, в котором исчисляются фьючерсы на медь, делает менее доступными этот промышленный металл при покупках обладателями иных валют.