МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром слабо меняется, после того как за прошлую неделю этот промышленный металл подешевел почти на 4%, следует из данных торгов. Стоимость золота снизилась до 1815 долларов за унцию

По состоянию на 8.36 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,15%, до 3,9625 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,11%, до 8 716,5 доллара, алюминия — на 2,53%, до 2 335,5 доллара, цинка — на 2,32%, до 2 946 долларов.

А за всю прошлую неделю цена меди на Comex опустилась на 3,8%. Доллар слабо меняется к евро

Стоимость меди оказалась под давлением, в частности, на продолжающихся опасениях рецессии, которые подкрепляются повсеместным ужесточением монетарной политики в борьбе с раскрутившейся инфляцией, и ведущая роль здесь — у Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая начала в прошлом году цикл повышения учётной ставки. А ожидания экономического спада негативно влияют и на котировки меди.

Удешевлению меди могло способствовать и укрепление доллара — по крайней мере, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) за прошлую неделю вырос на 1,3%, до 105,21 пункта. Более дорогой доллар, в котором исчисляются фьючерсы на медь, делает менее доступными этот промышленный металл при покупках обладателями иных валют.