МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник опустились до 2-месячного минимума. Сильные данные по экономике США усиливают опасения относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки. Стало страшно: зачем мировые центробанки скупают золото

Около 09.27 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1809,36 доллара за унцию. Ранее в понедельник цены опускались до минимума с конца декабря 1806,50 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались вблизи флэтовой линии, по 1816,60 доллара за унцию.

"Учитывая, что инфляция в США в январе, согласно предпочтительному индикатору ФРС, ускорилась, интерес к золоту, не приносящему гарантированного дохода, в ближайшей перспективе может ослабнуть. В результате цены могут оказаться под давлением", — отметил Лукман Отунуга, аналитик FXTM.

"Цены на золото останутся крайне чувствительными к комментариям представителей ФРС, ключевым экономическим данным и инфляции", — добавил он.

Индекс доллара США потерял 0,1%, однако он остается вблизи 7-недельного пика. Цена на медь стабилизируется после падения

Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в январе упал примерно на 47% по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,2%, до 20,72 доллара за унцию.

В отсутствие угроз для мировой экономики серебро может получить поддержку, поскольку в таком случае промышленный спрос на этот металл может вырасти, говорят аналитики Motilal Oswal Financial Services.

Платина торговалась с повышением на 0,5%, по 913,70 доллара за унцию, в то время как палладий подорожал на 0,5%, до 1410,66 доллара за унцию.