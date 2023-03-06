Фьючерсы на золото подорожали до 1859,9 доллара за унцию на укреплении американской валюты
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром растет, свидетельствуют данные торгов. Ослабление американской валюты поддерживает котировки драгоценного металла, инвесторы ожидают выступлений главы ФРС на этой неделе.
По состоянию на 8.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,3 доллара, или на 0,29% — до 1 859,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,42% — до 21,328 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 104,46 пункта, к евро и иене американская валюта дешевеет в среднем примерно на 0,1%. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.
Главными событиями недели на рынках являются выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом, которые намечены на вторник и среду, а также выход статистики по безработице в США, который запланирован на пятницу.
Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва по монетарной политике, а также к макростатистике из США, так как это влияет на стоимость доллара, от которого зависит спрос на золото.
https://1prime.ru/commodities/20230306/839981499.html