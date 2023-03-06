МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром растет, свидетельствуют данные торгов. Ослабление американской валюты поддерживает котировки драгоценного металла, инвесторы ожидают выступлений главы ФРС на этой неделе. Доллар дешевеет к мировым валютам перед выступлениями главы ФРС

По состоянию на 8.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,3 доллара, или на 0,29% — до 1 859,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,42% — до 21,328 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 104,46 пункта, к евро и иене американская валюта дешевеет в среднем примерно на 0,1%. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Главными событиями недели на рынках являются выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом, которые намечены на вторник и среду, а также выход статистики по безработице в США, который запланирован на пятницу.

Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва по монетарной политике, а также к макростатистике из США, так как это влияет на стоимость доллара, от которого зависит спрос на золото.