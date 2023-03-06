МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цена меди в понедельник снижается, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают прогнозы по экономике Китая, которые оказались слабее ожиданий. Доллар дешевеет к мировым валютам перед выступлениями главы ФРС

По состоянию на 8.12 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,37%, до 4,0595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 8 983,5 доллара, алюминия — на 0,23%, до 2 405 долларов, цинка — на 0,97%, до 3 077,5 доллара за тонну.

В воскресенье власти Китая оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. Объем ВВП за 2022 год вырос на 3% при прогнозе в 5,5%.

Китай является основным потребителем меди в мире, поэтому экономические ожидания по КНР отражаются на спросе на медь.