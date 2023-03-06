Медь дешевеет на опасениях вокруг китайской экономики
Цены на золото выросли до 4,0595 доллара за фунт на слабых прогнозах по экономике Китая
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Цена меди в понедельник снижается, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают прогнозы по экономике Китая, которые оказались слабее ожиданий.
По состоянию на 8.12 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,37%, до 4,0595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,28%, до 8 983,5 доллара, алюминия — на 0,23%, до 2 405 долларов, цинка — на 0,97%, до 3 077,5 доллара за тонну.
В воскресенье власти Китая оценили перспективы роста ВВП страны в текущем году в 5%, что оказалось слабее ожиданий рынков. Объем ВВП за 2022 год вырос на 3% при прогнозе в 5,5%.
Китай является основным потребителем меди в мире, поэтому экономические ожидания по КНР отражаются на спросе на медь.