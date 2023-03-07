МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром почти не меняется, оставаясь у отметки 1853 доллара за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают выступлений главы ФРС США, которые могут повлиять на курс доллара. Эксперты определил объем дефицита палладия на мировом рынке

По состоянию на 8.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,3 доллара, или на 0,07% — до 1 853,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% — до 21,168 доллара за унцию.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник и среду будет выступать в конгрессе. Комментарии Пауэлла по монетарной политике могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

Американский регулятор с прошлого года повышает ключевую ставку из-за высокой инфляции, что в то же время усиливает риски рецессии. В марте, как ожидается, ФРС вновь повысит ставку. Инвесторы также будут оценивать сроки возможного завершения цикла повышений. При этом рынки допускают, что ставка может остаться высокой более продолжительное время.

Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте, и наоборот.