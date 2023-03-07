МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цена на медь слабо меняется во вторник после неоднозначной статистики из Китая, следует из данных торгов. Стоимость золота закрепилась у отметки 1853 долларов за унцию

По состоянию на 8.40 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,05% — до 4,038 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,7%, до 8 920,5 доллара, алюминия — на 0,96%, до 2 382 долларов, цинка — на 1,46%, до 3 032,5 доллара за тонну.

Импорт КНР в феврале снизился на 10,2% в годовом выражении, тогда как прогнозировалось уменьшение лишь на 5,5%. Экспорт сократился на 6,8%, хотя ожидалось падение на 9,4%. Китай является основным потребителем меди в мире, поэтому статистика из КНР влияет на ожидания по спросу.