Фьючерсы на медь слабо меняются в цене на неоднозначной статистике по импорту Китая
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цена на медь слабо меняется во вторник после неоднозначной статистики из Китая, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.40 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,05% — до 4,038 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,7%, до 8 920,5 доллара, алюминия — на 0,96%, до 2 382 долларов, цинка — на 1,46%, до 3 032,5 доллара за тонну.
Импорт КНР в феврале снизился на 10,2% в годовом выражении, тогда как прогнозировалось уменьшение лишь на 5,5%. Экспорт сократился на 6,8%, хотя ожидалось падение на 9,4%. Китай является основным потребителем меди в мире, поэтому статистика из КНР влияет на ожидания по спросу.