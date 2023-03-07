МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В понедельник цены на пшеницу в Чикаго упали ниже 7 долларов впервые за 17 месяцев. Это связано с обильным мировым предложением и ожиданиями продления соглашения об экспорте зерновых из Украины, отметили трейдеры. Пошлина на экспорт российской пшеницы увеличится с 9 марта

Кукуруза также торговалась с понижением. Однако соя на CBOT подорожала вслед за соевым шротом, котировки которого достигли исторических максимумов на опасениях относительно пострадавшего от засухи урожая в Аргентине.

Майские фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили торги с понижением на 13 1/2 цента, по 6,95 1/4 доллара за бушель. Ранее котировки наиболее активно торгующихся контрактов упали до6,93 3/4 доллара, минимума с 22 сентября 2021 года.

Майские фьючерсы на кукурузу снизилась в цене на 2 3/4 цента, до 6,37 доллара за бушель. При этом котировки смогли удержаться выше 6-месячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Майские фьючерсы на сою закрылись с повышением на 10 1/4 цента, по 15,29 доллара за бушель.

Пшеница торговалась с понижением, в то время как трейдеры следили за ситуацией вокруг экспорта зерновых из Причерноморья. По словам министра иностранных дел Турции, Анкара усердно работает над продлением соглашения о зерновом коридоре, срок действия которого истекает в середине марта. В ООН призвали продлить "зерновую" сделку любой ценой

"Продление сделки (о зерновом коридоре) наводнит рынки украинской пшеницей в то время, когда российское зерно также продается по низким ценам", — считает Мэтт Аммерманн из StoneX.

Между тем Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов повысило оценку урожая пшеницы в 2022-2023 сельскохозяйственном году до рекордных 39,2 млн тонн против предыдущей оценки 36,6 млн тонн.

Согласно метеопрогнозам, на этой неделе на Среднем Западе и в дельте реки Миссисипи, где выращивается озимая пшеница, ожидаются дожди. В то же время на юге Великих равнин будет сохраняться засушливая погода.

Цены на кукурузу снизились, несмотря на новую порцию данных по экспортной инспекции. Согласно Минсельхозу США, экспортные продажи кукурузы с поставкой в Японию составили 110 000 тонн, а еще 182 400 тонн — неназванному покупателю. Впрочем, это несколько ниже того, на что рассчитывали трейдеры, учитывая курсировавшие на прошлой неделе слухи о готовности Китая приобрести кукурузу, отметил Терри Линн, аналитик Linn & Associates.

"Быки на рынке кукурузы немного разочарованы", — добавил он.

По данным ведомства, экспортные продажи сои и пшеницы оказались заметно ниже прогнозов.

Трейдеры корректировали позиции в ожидании публикации отчета WASDE в среду. Ожидается, что Минсельхоз США понизит оценки урожая кукурузы и сои в Аргентине.