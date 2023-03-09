МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг стабильна на уровне чуть ниже 1820 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают планы ФРС США по учетной ставке, которые могут повлиять на курс доллара. Россияне стали чаще дарить украшения из золота и с бриллиантами

По состоянию на 8.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,35 доллара, или на 0,02% — до 1 818,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,28% — до 20,095 доллара за унцию.

Одним из факторов, влияющих на стоимость золота, остается политика Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении учетной ставки. Ранее на неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен продолжить повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией.

Теперь, по данным CME Group, 76,4% аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на заседании в марте на 50 базисных пунктов — до 5-5,25% годовых. В то же время лишь 23,6% ожидают увеличения на 25 базисных пунктов.

Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте, и наоборот.