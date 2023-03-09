Медь слабо дешевеет после выхода китайской макростатистики в ходе торгов четверга
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг несколько снижается после публикации статданных из Китая, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.44 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12%, до 4,0255 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,68%, до 8 910,5 доллара, алюминия — на 0,17%, до 2 354 долларов, цинка — на 0,71%, до 2 975 долларов за тонну.
Индекс цен производителей (PPI) в феврале в Китае в годовом выражении снизился на 1,4%. В то же время потребительские цены в отчетном месяце выросли на 1% при прогнозе роста на 1,9%.
Такие данные могут свидетельствовать о некотором угасании деловой активности, а значит, перспективе снижения спроса на промышленные металлы в этой стране — крупнейшем потребителе меди.
https://1prime.ru/commodities/20230309/840012936.html