МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг несколько снижается после публикации статданных из Китая, следует из данных торгов. Назван единственный способ расшатать трон доллара

По состоянию на 8.44 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,12%, до 4,0255 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,68%, до 8 910,5 доллара, алюминия — на 0,17%, до 2 354 долларов, цинка — на 0,71%, до 2 975 долларов за тонну.

Индекс цен производителей (PPI) в феврале в Китае в годовом выражении снизился на 1,4%. В то же время потребительские цены в отчетном месяце выросли на 1% при прогнозе роста на 1,9%.

Такие данные могут свидетельствовать о некотором угасании деловой активности, а значит, перспективе снижения спроса на промышленные металлы в этой стране — крупнейшем потребителе меди.