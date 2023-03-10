МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Первые биржевые торги сахаром стартовали в пятницу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), объем первой сделки составил 500 тонн, говорится в сообщении биржи. На бирже вторсырья РЭО появилась возможность заказывать доставку онлайн

"На СПбМТСБ в секции "Сельхозпродукция и водные биоресурсы" состоялись торги по реализации сахара. Объем первой сделки составил 500 тонн (сахар белый кристаллический). Поставка будет осуществляться на условии "самовывоз автомобильным транспортом", с базиса "Сахарный завод Ленинградский", расположенного в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Биржа отмечает, что торги сахаром являются еще одной ступенью по формированию на торговой площадке механизма "единого окна", который позволяет увязать рынок сельхозпродукции с рынком нефтепродуктов как топлива и минеральных удобрений.

На сегодняшний день базисы производителей представлены в четырех регионах — Башкортостане, Тамбовской области, Алтайском и Краснодарском крае. Сделки заключаются на условиях двухстороннего встречного анонимного аукциона с участием механизма клиринга, гарантирующего исполнение платежных обязательств по сделке. Поставка — самовывоз автомобильным транспортом или перевозка по железной дороге.