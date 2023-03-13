МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром растет почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Удешевление доллара и ожидания по ставке Федеральной резервной системы США поддерживают котировки драгоценного металла. Цена на золото в Японии достигла рекордного уровня

По состоянию на 8.41 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 16,4 доллара, или на 0,88% — до 1 883,6 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,47% — до 20,808 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,69%, до 103,85 пункта.

Снижение стоимости доллара связано с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB), которое стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Ситуация связывается с ростом учетной ставки Федрезерва. Власти США при этом приняли решение с 13 марта предоставить всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Аналитик назвал страны, где грядет дефолт

"Банкротство банка SVB в пятницу вызвало панику на рынке, что не только усилило уход от риска, но и значительно снизило ожидания рынка в отношении повышения процентных ставок", — цитирует агентство Bloomberg слова аналитиков Jinrui Futures Co.

По данным CME Group, 93,7% аналитиков закладывают повышение ставки прежними темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. На прошлой неделе большинство ожидали увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Золото чувствительно к ожиданиям по монетарной политике Федрезерва, которая влияет на стоимость доллара.