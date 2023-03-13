МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник растет на 1,1%, следует из данных торгов. Падение стоимости доллара на фоне кризиса с американским банком Silicon Valley Bank (SVB) поддерживает спрос на сырье. Стоимость золота растет почти на один процент

По состоянию на 8.55 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,12%, до 4,049 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 8 867 долларов, алюминия — снизилась на 0,64%, до 2 313 долларов, цинка — на 1,24%, до 2 937 долларов за тонну.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,65%, до 103,89 пункта.

Важным фактором на рынке является банкротство SVB, которое стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Ситуация связывается с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В связи с этим аналитики пересмотрели свои оценки по ставке ФРС в марте и в целом больше не ожидают ускорения темпов повышения, что негативно для доллара.