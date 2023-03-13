Цены на медь поднялись до 4,049 доллара за фунт на растущем спросе на сырье
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник растет на 1,1%, следует из данных торгов. Падение стоимости доллара на фоне кризиса с американским банком Silicon Valley Bank (SVB) поддерживает спрос на сырье.
По состоянию на 8.55 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,12%, до 4,049 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 8 867 долларов, алюминия — снизилась на 0,64%, до 2 313 долларов, цинка — на 1,24%, до 2 937 долларов за тонну.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,65%, до 103,89 пункта.
Важным фактором на рынке является банкротство SVB, которое стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Ситуация связывается с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В связи с этим аналитики пересмотрели свои оценки по ставке ФРС в марте и в целом больше не ожидают ускорения темпов повышения, что негативно для доллара.
https://1prime.ru/commodities/20230313/840043254.html