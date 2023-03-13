МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник днем превысила 1900 долларов за тройскую унцию впервые с 3 февраля, следует из данных торгов. Аналитик предсказала стремительный рост цен на золото

По состоянию на 15.52 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 39,75 доллара, или на 2,13% — до 1 906,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 5,87% — до 21,703 доллара за унцию.

Золото традиционно выступает в качестве валюты-убежища во время негативных настроений на других рынках. Мировые инвесторы отдают предпочтение золоту и отказываются от покупок акций и доллара после событий банковского сектора США.

Кроме того, более дешевый доллар делает драгоценный металл более выгодным для приобретения. Индекс доллара снижается на 0,51%, до 104,05 пункта.

Так, регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.