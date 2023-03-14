МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цена золота во вторник утром снижается, оставаясь выше психологической отметки в 1900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. До этого драгоценный металл дорожал три дня подряд на фоне ослабления доллара и ухода трейдеров от риска. Аналитик предсказала стремительный рост цен на золото

По состоянию на 8.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,7 доллара, или на 0,45% — до 1 907,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,73% — до 21,762 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,29%, до 103,9 пункта. При этом за предыдущие три торговые сессии индекс опустился на 1,9%. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.

Главной темой на рынках остается ситуация в банковском секторе США. Ранее в марте стало известно о закрытии в США банков Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Власти США объявили о мерах поддержки.

Традиционно золото является активом-убежищем, спрос на который повышается при усилении волатильности и глобальной неопределенности на рынках. В то же время золото чувствительно к сигналам по монетарной политике ФРС, которая влияет на доллар. Обеспокоенность по поводу влияния жесткой политики ФРС на банки ослабила ожидания возможного ускорения повышения ставки в марте. Это оказало давление на доллар и поддержало золото.