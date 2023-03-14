МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник, следует из данных торгов. Давление на котировки оказывает укрепление доллара, а также общая волатильность на рынках. Золото коррекционно дешевеет

По состоянию на 8.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,79%, до 4,0085 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,72%, до 8 931 доллара, алюминия — на 0,89%, до 2 333,5 доллара, цинка — на 0,32%, до 2 946,5 доллара за тонну.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,28%, до 103,89 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.

Котировки меди также следуют динамике мировых фондовых рынков и нефти на фоне общего ухода трейдеров от риска. Банкротство нескольких банков в США усилило опасения по поводу влияния жесткой политики ФРС на экономику.