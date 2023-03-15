МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром слабо снижается, оставаясь выше отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Золото в Японии третий день подряд обновляет ценовой рекорд

По состоянию на 8.25 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,9 доллара, или на 0,31% — до 1 905 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,94% — до 21,832 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США в феврале ожидаемо замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее, став минимальной с сентября 2021 года. Показатель при этом остается заметно выше целевого уровня в 2%. В месячном выражении потребительские цены в США за февраль выросли на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее, что также совпало с прогнозами.

Данные по инфляции являются важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений о ключевой ставке. Ранее сильная статистика поддерживала ожидания того, что регулятор ускорит темпы повышения ставки в марте до 50 базисных пунктов, но волна волатильности, связанная с закрытием ряда банков в США, изменила оценки экспертов. Теперь, по данным CME Group, 78,2% аналитиков закладывают повышение ставки в марте февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Зимбабве предложила России запустить совместный металлургический завод

"Политики все еще могут чувствовать себя вынужденными сделать паузу в отношении ставок, несмотря на свидетельства того, что высокая инфляция все еще представляет собой риск, не желая быть обвиненными в ухудшении плохой ситуации", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам по монетарной политике ФРС, так как это отражается на курсе доллара, к которому восприимчиво золото.