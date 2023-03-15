Цены на медь слабо меняются после выхода данных о промышленном производстве в Китае
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду в целом стабильна после выхода макростатистики из Китая — основного её потребителя, не продолжив падения предыдущего дня, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на символические 0,02%, до 4,007 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Накануне, во вторник, стоимость меди на Comex упала на 1,25%. А на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,09%, до 8 833,5 доллара, алюминия — выросла на 0,81%, до 2 352,5 доллара, цинка — опустилась на 1,26%, до 2 909,5 доллара за тонну.
На финансовых рынках преобладало настроение ухода от риска. Это было связано с опасениями по поводу банковского сектора США после закрытия нескольких банков.
Сейчас же стоимость промышленного металла стабилизируется. Инвесторы оценивают и статистику из Китая — крупнейшего потребителя меди. Промпроизводство в стране с начала года, в январе-феврале, выросло на 2,4% в годовом выражении; в декабре наблюдался рост на 1,3%.
https://1prime.ru/commodities/20230315/840073998.html