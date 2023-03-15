МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду в целом стабильна после выхода макростатистики из Китая — основного её потребителя, не продолжив падения предыдущего дня, следует из данных торгов. Цены на медь снижаются на фоне укрепления доллара США

По состоянию на 8.21 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на символические 0,02%, до 4,007 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Накануне, во вторник, стоимость меди на Comex упала на 1,25%. А на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,09%, до 8 833,5 доллара, алюминия — выросла на 0,81%, до 2 352,5 доллара, цинка — опустилась на 1,26%, до 2 909,5 доллара за тонну.

На финансовых рынках преобладало настроение ухода от риска. Это было связано с опасениями по поводу банковского сектора США после закрытия нескольких банков.

Сейчас же стоимость промышленного металла стабилизируется. Инвесторы оценивают и статистику из Китая — крупнейшего потребителя меди. Промпроизводство в стране с начала года, в январе-феврале, выросло на 2,4% в годовом выражении; в декабре наблюдался рост на 1,3%.