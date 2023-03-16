МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг несколько поднимается после падения на 4% в среду, следует из данных торгов. Медь слабо меняется в цене в среду

По состоянию на 8.42 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает 0,15%, до 3,8895 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Днем ранее цена на медь упала на этой бирже на 4%.

А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 3,72%, до 8 504,5 доллара, алюминия — на 3,21%, до 2 277 долларов, цинка — на 1,5%, до 2 866 долларов за тонну.

Трейдеры уходили от риска из-за обеспокоенности по поводу банковского сектора. Если днями ранее под этим влиянием оказались банки США, то в среду уже упали фондовые биржи Европы, подешевела также и нефть.

Торговля сырьевыми товарами в большой части воспринимается как чисто финансовые рынки, и ситуация в мировом банковском секторе влияет и на медные фьючерсы.