МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу на фоне ослабления доллара, но за неделю цена этого промышленного металла может показать снижение на 2,8%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота растет на ослаблении доллара

По состоянию на 8.54 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает 1,1%, до 3,916 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16%, до 8 518 долларов, алюминия — снизилась на 0,42%, до 2 267,5 доллара, цинка — на 0,3%, до 2 857,5 доллара за тонну.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,31%, до 104,09 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

Вместе с этим с начала недели медь может потерять 2,8% стоимости из-за рыночной волатильности. На фондовых рынках на неделе наблюдались распродажи из-за опасений за банковский сектор, что отразилось и на сырьевых рынках. Затем на фоне объявления о мерах поддержки рынки акций стали восстанавливаться, но медь завершает неделю в минусе.