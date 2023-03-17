МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В четверг фьючерсы на кукурузу в Чикаго завершили с повышением 3-ю сессию подряд на фоне активного экспортного спроса. Котировки пшеницы снизились на фоне призыва ООН к продлению зерновой сделки, отметили аналитики. Соя и кукуруза в США завершили неделю ростом, цены на пшеницу снизились

Минсельхоз США третий раз кряду сообщил об экспортной продаже кукурузы старого урожая Китаю, за три дня суммарный объем продаж составил 1,92 млн тонн. Некоторые трейдеры ожидают, что до конца недели ведомство может сообщить о дополнительной продаже кукурузы в размере около 600 000 тонн.

Пшеница снизилась в цене из-за того, что ООН поддержала призыв Турции и Украины к продлению зерновой сделки на 120 дней, а не на 60 дней, как того требует Россия.

"Похоже, продление зернового соглашения — это дело решенное. Осталось только договориться о его длительности — 60 или 120 дней", — отметил Дэниел Тернер из Daniels Trading.

Цены на сою восстановили утраченные ранее позиции и завершили торги с повышением, поскольку рынок надеялся на спрос со стороны Китая, отметили трейдеры. Кроме того, Аргентина понизила оценку урожая сои в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 25 млн тонн против предыдущего прогноза 29 млн тонн.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT закрылись с повышением на 6 1/4 цента, по 6,32 3/4 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу подешевели на 3 3/4 цента, до 6,99 доллара за бушель. Соя прибавила в цене 2 1/4 цента, до 14,91 1/2 доллара за бушель, ранее упав до минимума с 28 февраля на отметке 14,78 доллара.

Рынки зерновых проявляют осторожность в свете текущей турбулентности на мировых финансовых рынках, связанной с коллапсом двух банков США.