МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром несколько поднимается до отметки в 1 980 долларов за тройскую унцию, инвесторы обращают внимание на новости банковского сектора Европы, оценивая экономические перспективы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Котировки меди восстанавливаются, но нацелены на падение по итогам недели

По состоянию на 8.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,8 доллара, или на 0,4%, до 1 981,3 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,05% — до 22,473 доллара за унцию.

На прошлой неделе золото получило поддержку из-за рыночной волатильности, связанной с опасениями вокруг банковского сектора. Ранее в марте было закрыто несколько банков США, что повлияло на банковский сектор страны, а затем распродажи акций затронули и европейский регион, в особенности банк Credit Suisse.

В воскресенье стало известно, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). При этом власти страны выделят UBS гарантию в размере 9 миллиардов швейцарских франков (более 9,7 миллиарда долларов) на покрытие потенциальных убытков Credit Suisse.

"Участники торгов все еще не до конца уверены в том, что последние меры властей могут сдержать дальнейшее падение банковского сектора. Теперь инвесторы размышляют, стоит покупать на снижении", — сказал агентству Блумберг аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).