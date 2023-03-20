Медь несколько дешевеет на укреплении доллара в ходе торгов понедельника
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник несколько опускается, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает цену промышленного металла укрепление доллара, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса.
По состоянию на 8.44 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет 0,38%, до 3,8857 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,73%, до 8 580 долларов, алюминия — на 0,29%, до 2 274 долларов, цинка — на 1,31%, до 2 895 долларов за тонну.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 103,79 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.
Трейдеры также продолжают оценивать перспективы спроса на фоне разнонаправленных факторов. С одной стороны, инвесторы более оптимистично настроены по поводу восстановления экономики Китая, основного потребителя меди. В то же время неопределенность вокруг банковского сектора в мире сохраняется, что вносит неопределенность относительно рисков рецессии.
https://1prime.ru/commodities/20230320/840121122.html