МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник несколько опускается, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает цену промышленного металла укрепление доллара, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса. Золото дорожает утром в понедельник

По состоянию на 8.44 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет 0,38%, до 3,8857 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,73%, до 8 580 долларов, алюминия — на 0,29%, до 2 274 долларов, цинка — на 1,31%, до 2 895 долларов за тонну.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 103,79 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Трейдеры также продолжают оценивать перспективы спроса на фоне разнонаправленных факторов. С одной стороны, инвесторы более оптимистично настроены по поводу восстановления экономики Китая, основного потребителя меди. В то же время неопределенность вокруг банковского сектора в мире сохраняется, что вносит неопределенность относительно рисков рецессии.