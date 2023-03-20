МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. На черный день и не только: зачем россияне хранят наличные дома

По состоянию на 10.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% — до 22,657 доллара за унцию.