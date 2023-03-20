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2023
https://1prime.ru/commodities/20230320/840122342.html
Стоимость золота превысила 2000 долларов за унцию впервые с 18 апреля
Товарно-сырьевые рынки
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Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.16 мск... ПРАЙМ, 20.03.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, торги, биржи, золото
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Цена на золото растет более чем на 1%, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 18 апреля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.16 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 27,4 доллара, или на 1,41%, до 2001,8 доллара за тройскую унцию.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,89% — до 22,657 доллара за унцию.