МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром незначительно поднимается перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФАС проверит обращения о росте цен на металлопродукцию

По состоянию на 8.07 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,9 доллара, или на 0,15%, до 1985,7 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08% — до 22,628 доллара за унцию.

Одним из основных для стоимости золота факторов остается монетарная политика в США. Американский регулятор проводит очередное двухдневное заседание 21-22 марта, по итогу которого эксперты в основном ожидают повышения учетной ставки на 0,25 процентного пункта.

Ужесточение монетарной политики помимо прочего дополнительно укрепляет доллар, что делает золото менее доступным при покупке драгоценного металла в другой валюте. Также рынки будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла и ждать сигналов о планах регулятора в текущей неспокойной ситуации в банковском секторе. Соответственно, "голубиные", то есть в сторону смягчения политики, сигналы, напротив, будут негативны для американской валюты.

Рынки также будут продолжать следить за ситуацией в банковском секторе. Ранее на рынках наблюдался заметный уход от риска из-за усиления обеспокоенности по поводу влияния монетарного ужесточения на банки, что усилило спрос на золото как актив-убежище.