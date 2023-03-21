МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Медь во вторник опускается в цене, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Доллар колеблется к иене и евро в ожидании новостей от ФРС

По состоянию на 8.17 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел 0,59% — до 3,933 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,37% — до 8 697,5 доллара, алюминия — на 0,02%, до 2 274,5 доллара, цинка — снизилась на 0,33%, до 2 885,5 доллара за тонну.

Очередное двухдневное заседание ФРС США проходит 21-22 марта. По итогам ФРС объявит решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава регулятора Джером Пауэлл. Инвесторы будут ждать сигналов по дальнейшей монетарной политике на фоне проблем в банковском секторе.

Решения ФРС влияют на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые товары, в том числе медь. "Голубиные" сигналы ФРС могут оказать давление на доллар, что сделает медь более доступной при покупке в другой валюте. "Ястребиные" подсказки регулятора, напротив, поддержат доллар, что сдержит спрос на промышленный металл.