МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В понедельник фьючерсы на сою на CBOT продемонстрировали восстановление от 3-месячного минимума и завершили торги ростом. Поддержку котировкам оказало укрепление фондовых индексов США на новостях о том, что банк UBS заключил соглашение о покупке Credit Suisse, говорят аналитики. Золото дорожает в ожидании заседания ФРС

Повышение цен на нефть также способствовало росту котировок сои, которая используется для производства этанола и биодизеля, отметил Том Досдэлл, брокер Daniels Trading.

Фьючерсы на сою на CBOT в понедельник закрылись повышением на 9 1/2 цента, по 14,86 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии контракты падали до 14,62 доллара, самого низкого уровня с 20 декабря.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили торги снижением на 9 3/4 цента, по 7,00 3/4 доллара за бушель, а кукуруза упала на 1 1/4 цента, до 6,33 доллара.

Фьючерсы на пшеницу и кукурузу в понедельник в Чикаго снижались на новостях о продлении соглашения о зерновом коридоре в Черном море, которое позволит Украине экспортировать зерно на мировые рынки, сказали аналитики.

Сделка по созданию зернового коридора в Черном море в субботу была продлена по крайней мере на 60 дней, хотя некоторые надеялись, что она будет продлена на 120 дней. Россия заявила, что перспективы дальнейшего продления сделки будут зависеть от снятия части санкций стран Запада.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет поставлять зерно в африканские страны бесплатно, если соглашение о зерновом коридоре не будет продлено в мае.

В центре внимания трейдеров также находится решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о процентных ставках, которое будет принято в среду по итогам двухдневного заседания.

"Трейдеры…придерживаются выжидательной позиции в преддверии заседания ФРС… они будут отслеживать реакцию фондового рынка, нефти и доллара", — сказал Майк Зузоло из Global Commodities Analytics and Consulting.