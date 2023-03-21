МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Биржевые котировки золота растут высокими темпами, ювелиры РФ пока держат цены, но будут вынуждены их поднять, если удорожание этого драгметалла продолжится, рассказал РИА Новости СЕО ювелирного холдинга Sokolov Николай Поляков. Цены на золото перешли к снижению в преддверии заседания ФРС

В связи с ситуацией в банковском секторе США и Европе инвесторы предпочитали в последнее время покупать надежные активы, например, золото. Так, за последние две недели стоимость драгоценного металла выросла на 5,78%. А в понедельник цена превысила 2 тысячи долларов за тройскую унции впервые с 18 апреля 2022 года. К 17.17 мск золото на нью-йоркской бирже Comex торгуется на уровне 1951 доллара за тройскую унцию.

"Биржевая стоимость металла – ключевой фактор ценообразования в ювелирной рознице. Пока на прилавках лежит товар, произведенный из металла, закупленного по старым ценам. Если тренд роста биржевых цен на золото сохранится, это неизбежно приведет к повышению себестоимости ювелирных изделий и розничных цен", — заявил Поляков. В компании уточнили, что речь идет как про мир в целом, так и отдельно про рынок в России.

Он подчеркнул, что компания внимательно следит за конъюнктурой рынка, и пока существенные товарные и приобретенные сырьевые запасы "дают возможность нивелировать рыночную волатильность и избегать ценовых скачков". Однако закупочные цены в trade-in были повышены до 2800 рублей за грамм. РИА Новости также направило запрос в Sunlight.

По словам Полякова, аналогичная ситуация была в марте прошлого года, когда цены на рынке ювелирной розницы поднялись более чем на 40%. В дальнейшем, после снижения биржевых цен на металл, произошла корректировка и цен в рознице. Так, по данным Росстата, в декабре 2022 года цены оказались на 14,2% выше, чем в декабре 2021 года.