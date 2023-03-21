CEO Sokolov Поляков: цены на ювелирные украшения поднимутся при росте стоимости золота
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Биржевые котировки золота растут высокими темпами, ювелиры РФ пока держат цены, но будут вынуждены их поднять, если удорожание этого драгметалла продолжится, рассказал РИА Новости СЕО ювелирного холдинга Sokolov Николай Поляков.
В связи с ситуацией в банковском секторе США и Европе инвесторы предпочитали в последнее время покупать надежные активы, например, золото. Так, за последние две недели стоимость драгоценного металла выросла на 5,78%. А в понедельник цена превысила 2 тысячи долларов за тройскую унции впервые с 18 апреля 2022 года. К 17.17 мск золото на нью-йоркской бирже Comex торгуется на уровне 1951 доллара за тройскую унцию.
"Биржевая стоимость металла – ключевой фактор ценообразования в ювелирной рознице. Пока на прилавках лежит товар, произведенный из металла, закупленного по старым ценам. Если тренд роста биржевых цен на золото сохранится, это неизбежно приведет к повышению себестоимости ювелирных изделий и розничных цен", — заявил Поляков. В компании уточнили, что речь идет как про мир в целом, так и отдельно про рынок в России.
Он подчеркнул, что компания внимательно следит за конъюнктурой рынка, и пока существенные товарные и приобретенные сырьевые запасы "дают возможность нивелировать рыночную волатильность и избегать ценовых скачков". Однако закупочные цены в trade-in были повышены до 2800 рублей за грамм. РИА Новости также направило запрос в Sunlight.
По словам Полякова, аналогичная ситуация была в марте прошлого года, когда цены на рынке ювелирной розницы поднялись более чем на 40%. В дальнейшем, после снижения биржевых цен на металл, произошла корректировка и цен в рознице. Так, по данным Росстата, в декабре 2022 года цены оказались на 14,2% выше, чем в декабре 2021 года.
https://1prime.ru/commodities/20230321/840146708.html