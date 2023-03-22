Цены на золото стабилизировались выше 1940 долларов за унцию перед решением ФРС по ставке
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром незначительно растет, находясь чуть выше 1940 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 8.17 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,15 доллара, или на 0,11%, до 1 943,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% — до 22,503 доллара за унцию.
Заседание ФРС остается одним из главных факторов для рынка. По итогам заседания в среду регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Он может дать больше подсказок о планах ФРС по ставке на фоне проблем в банковском секторе.
По данным CME Group, 89,3% аналитиков закладывают в марте повышение ставки ФРС вновь на 25 базисных пунктов, как в феврале, а 10,7% — сохранение ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых.
Золото чувствительно к сигналам ФРС по монетарной политике – это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла. "Голубиные" сигналы традиционно сдерживают доллар, что позитивно для золота, и наоборот — "ястребиные" настроения поддерживают доллар и оказывают давление на котировки драгметалла.
https://1prime.ru/commodities/20230322/840152625.html