МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром незначительно растет, находясь чуть выше 1940 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В России в 15 раз вырос спрос на инвестиционное золото

По состоянию на 8.17 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,15 доллара, или на 0,11%, до 1 943,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,35% — до 22,503 доллара за унцию.

Заседание ФРС остается одним из главных факторов для рынка. По итогам заседания в среду регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Он может дать больше подсказок о планах ФРС по ставке на фоне проблем в банковском секторе.

По данным CME Group, 89,3% аналитиков закладывают в марте повышение ставки ФРС вновь на 25 базисных пунктов, как в феврале, а 10,7% — сохранение ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых.

Золото чувствительно к сигналам ФРС по монетарной политике – это отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла. "Голубиные" сигналы традиционно сдерживают доллар, что позитивно для золота, и наоборот — "ястребиные" настроения поддерживают доллар и оказывают давление на котировки драгметалла.