МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою на CBOT завершили торги вторника с понижением, утратив достигнутые в ходе сессии позиции. Давление на котировки оказало повышение оценок производства в Бразилии. Кукуруза и пшеница подешевели, поскольку участники рынка сохраняли осторожность в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. ООН прокомментировала требования России по зерновой сделке

Потенциал роста цен на пшеницу и кукурузу также ограничен на фоне продления сделки по созданию зернового коридора в Черном море. Улучшение состояния посевов пшеницы в некоторых штатах США и прогнозы дождей в Бразилии и Аргентине также сдерживают котировки.

Соя снизилась в цене после того, как бразильское консалтинговое агентство Agroconsult повысило оценку урожая сои в Бразилии до рекордных 155 млн тонн против предыдущего прогноза 153 млн тонн.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили сессию с понижением на 19 центов, по 14,67 доллара за бушель. В ходе торгов котировки поднимались до 14,97 доллара за бушель.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT закрылись снижением на 17 1/2 цента, по 6,83 1/4 доллара за бушель, в то время как кукуруза подешевела на 3 цента, до 6,30 доллара за бушель.

Инвесторы ожидают, что ФРС просигнализирует о склонности к менее жесткой политике по итогам заседания, которое завершается в среду.

"Я полагаю, что инвесторы просто остаются в стороне до тех пор, пока не появятся сигналы относительно дальнейшего направления политики ФРС", — отметил Дейл Дурххольц, аналитик Grain Cycles.

Продление зерновой сделки продолжает оказывать давление на котировки, хотя США отвергли требования России смягчить часть санкций для того, чтобы продлить действие соглашения после середины мая. В Вашингтоне подчеркнули, что ограничений на поставки сельхозпродуктов и удобрений из России введено не было.