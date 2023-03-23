МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет на 1,5%, до 1 980 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и прогнозы по учетной ставке. ФРС повысила ставку до 4,75-5 процентов

По состоянию на 8.02 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 30,2 доллара, или на 1,55%, до 1 979,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,54% — до 23,137 доллара за унцию.

Золото поддерживается сигналами Федрезерва в отношении планов по учетной ставке, так как это отражается на стоимости доллара, к которому чувствительно золото. Традиционно "голубиные" настроения американского центробанка сдерживают доллар, что делает золото более доступным при покупке в другой валюте.

ФРС в среду ожидаемо повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. Также регулятор допустил понижение ставки по состоянию на конец 2024 года, но не ожидает снижения в текущем году.

По данным CME Group, 61,9% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки ФРС в мае, 38,1% — повышение еще на 25 базисных пунктов. Таким образом, рынки ожидают, что ФРС может прервать цикл повышений, который начался в марте прошлого года, за это время регулятор повысил ставку девять раз.