МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром несколько снижается, стабилизируясь после скачка на 2,4% днем ранее. Золото дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 8.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,2 доллара, или на 0,11%, до 1 993,7 доллара за тройскую унцию. Днем ранее его стоимость выросла на 2,4%. Майский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,15% — до 23,29 доллара за унцию.

Золото чувствительно в том числе к монетарной политике США и сигналам от Федеральной резервной системы (ФРС), что влияет на курс доллара, стоимость долларовых финансовых инструментов и в целом на экономические перспективы.

Так, днем ранее золото получило импульс для роста котировок за счет уменьшения доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries), которая за предыдущие два дня торгов снизилась до 3,414% с 3,608%. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Динамика стоимости американского госдолга менялась после заседания Федрезерва, который в среду ожидаемо повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. Также регулятор не думает, что до конца года начнёт обратное движение — в сторону снижения этой ставки.