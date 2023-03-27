МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером более чем на 1% после роста в течение четырех предыдущих недель, свидетельствуют данные торгов. Котировки золота упали на фоне повышения фондового рынка

По состоянию на 18.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 24,75 доллара, или на 1,24%, до 1 976,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,82% — до 23,148 доллара за унцию.

Золото подорожало на 8,95% за четыре прошлые недели, чему способствовали опасения по поводу ситуации в банковском секторе и волнения о возможном замедлении мировой экономики. Также рынки оценивали решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5%.

"В настоящее время "пик стресса", похоже, пройден, поэтому существует риск отката после столь бурного ралли в золоте", — заявил агентству MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos).

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,496% с 3,378% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.