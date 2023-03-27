МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером более чем на 1% после роста в течение четырех предыдущих недель, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Котировки золота упали на фоне повышения фондового рынка

По состоянию на 18.48 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 24,75 доллара, или на 1,24%, до 1 976,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,82% — до 23,148 доллара за унцию.

Золото подорожало на 8,95% за четыре прошлые недели, чему способствовали опасения по поводу ситуации в банковском секторе и волнения о возможном замедлении мировой экономики. Также рынки оценивали решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5%.

"В настоящее время "пик стресса", похоже, пройден, поэтому существует риск отката после столь бурного ралли в золоте", — заявил агентству MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos).

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,496% с 3,378% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.