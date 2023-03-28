МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет во вторник утром после падения цены этого актива-убежища накануне, произошедшего за счет успокоения на финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Правительство рассмотрит законопроект о добыче золота физлицами

По состоянию на 8.45 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,4 доллара, или на 0,32%, до 1 977,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро увеличивается на 0,1%, до 23,168 доллара за унцию.

Золото потеряло более 2% стоимости на торгах в понедельник из-за того, что инвесторы предпочитали инвестировать в более рисковые активы, успокоенные новостью о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к First-Citizens Bank. Кроме того, сильно выросла доходность десятилетних гособлигаций США, составляющих альтернативу золоту как надежному активу.

Новости из банковского сектора США привели также к ослаблению доллара, что обратно пропорционально сказывается на стоимости золота. Влияние на цену драгоценного металла может оказать и статистика из США. Так, позднее во вторник выйдут данные индекса доверия потребителей в США, прогнозируется, что показатель сократится до 101 пункта со 102,9 пунктов в феврале.