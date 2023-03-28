МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Австралиец нашел самородок весом почти в пять килограммов

По состоянию на 19.58 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 15,9 доллара, или на 0,8%, до 1 987,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро увеличивается на 1,18%, до 23,418 доллара за унцию.

Стоимость золота растет после снижения в понедельник, когда цена драгметалла упала на 1,51% на фоне ослабления опасений по поводу банковского сектора. Кроме того, положительное влияние на котировки золота оказывает ослабление доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 102,49 пункта. Ослабление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

"Хотя цены могут снизиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, более долгосрочная перспектива по-прежнему остается в пользу быков из-за ожиданий снижения процентных ставок (Федеральной резервной системой) в сентябре", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).