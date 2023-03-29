МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду утром, спрос на металл снизился на фоне ослабления опасений за банковский сектор, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. В США уже начали прогнозировать последствия краха доллара

По состоянию на 8.23 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,45 доллара, или на 0,27%, до 1984,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,23% — до 23,367 доллара за унцию.

Ранее на этой неделе стало известно, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank, что привело к ослаблению опасений инвесторов за банковский сектор. Увеличение рисковых настроений привело к снижению привлекательности золота, которое является надежным активом.

"Аппетит инвесторов к золоту был снижен… Ослабление страхов за банки еще больше снизило привлекательность металла как надежного актива", — цитирует портал MarketWatch рыночного аналитика FXTM Лукмана Отунугу (Lukman Otunuga).