МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду вечером на фоне укрепления доллара и ослабления опасений за банковский сектор, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Россия снизила производство золота на 0,9 процента

По состоянию на 20.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,9 доллара, или на 0,35%, до 1983,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,26% — до 23,480 доллара за унцию.

Рынки продолжают реагировать на новость о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank. Таким образом, опасения инвесторов за банковский сектор ослабли, а привлекательность золота как надежного актива снизилась.

Кроме того, негативной динамике золота способствует рост курса доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,32%, до 102,75 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.

"Мирная интерлюдия снова охватила мировые рынки, пока инвесторы пытаются решить, был ли это банковский кризис, которого не было, или же их поджидают реальные экономические проблемы", — цитирует портал MarketWatch аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). А ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian) заявил порталу, что "укрепление доллара также повлияло на золото".