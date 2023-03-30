Золото подешевело до 1979,2 доллара за унцию на ослаблении опасений за банковский сектор
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг опускается второй день подряд после ослабления опасений за банковский сектор, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,55 доллара, или на 0,23%, до 1979,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,38% — до 23,555 доллара за унцию.
Традиционно золото является активом-убежищем, который покупают на фоне негативных событий. Однако на этой неделе инвесторы немного вернулись к оптимизму, поскольку опасения по поводу банковского кризиса ослабли.
Так, трейдеры продолжают реагировать на новость о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank.