МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг опускается второй день подряд после ослабления опасений за банковский сектор, свидетельствуют данные торгов. Россия снизила производство золота на 0,9 процента

По состоянию на 8.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,55 доллара, или на 0,23%, до 1979,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,38% — до 23,555 доллара за унцию.

Традиционно золото является активом-убежищем, который покупают на фоне негативных событий. Однако на этой неделе инвесторы немного вернулись к оптимизму, поскольку опасения по поводу банковского кризиса ослабли.

Так, трейдеры продолжают реагировать на новость о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank.