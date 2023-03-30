Стоимость золота растет на ослаблении доллара в ходе торговой сессии четверга
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. Также инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из США.
По состоянию на 19.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 14,25 доллара, или на 0,71% — до 1 998,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,28% — до 23,992 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,44%, до 102,19 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Также рынки оценивают статистику, ранее в четверг были опубликованы данные по росту ВВП США в четвертом квартале. Согласно окончательной оценке министерства торговли страны, показатель вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показателя на уровне лишь 2,7%, как показала вторая оценка. Первая оценка минторга при этом предполагала рост ВВП США на 2,9%.
https://1prime.ru/commodities/20230330/840246911.html