МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. Также инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из США. Золото утратило ранее завоеванные позиции

По состоянию на 19.30 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 14,25 доллара, или на 0,71% — до 1 998,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,28% — до 23,992 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,44%, до 102,19 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Также рынки оценивают статистику, ранее в четверг были опубликованы данные по росту ВВП США в четвертом квартале. Согласно окончательной оценке министерства торговли страны, показатель вырос на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показателя на уровне лишь 2,7%, как показала вторая оценка. Первая оценка минторга при этом предполагала рост ВВП США на 2,9%.